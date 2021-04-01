Россельхознадзор рассказал об объемах выпуска вакцины от COVID-19 для животных

В Россельхознадзоре рассказали об объемах выпуска вакцины от коронавируса для животных Фото: ИВАНОВА Диана

Объем выпуска вакцины от коронавируса для животных "Карнивак-Ков" в России может составить около 10 тысяч доз в сутки. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

- Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" готов приступить к производству вакцины "Карнивак-Ков" в промышленных масштабах. При соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка 10 тысяч доз в сутки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что во время клинических испытаний было вакцинировано более 200 пушных зверей, кошек и собак. Испытания прошли успешно, а работники ВНИИЗЖ этично обращались с животными.

Напомним, 31 марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных.

Также Россельхознадзор раскрыл цену за полный комплект препарата. Стоимость специально сделали минимальной для доступности вакцины.