Песков: Путин на встрече с Москальковой может обсудить тему Навального

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой в четверг, 1 апреля, может обсудить вопрос Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что это произойдет, если омбудсмен поднимет данную тему.

«Я не знаю. Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что тема Навального «не является вопросом на повестке дня» российского лидера главы «никоим образом». Как он отметку, повестку встречи будет задавать омбудсмен, которая придет с докладом к главе государства.

Пресс-секретарь также сообщил, что Кремль не собирается комментировать объявление блогером голодовки, а что касается темы общей удовлетворенности тем, как ФСИН справляется с исправлением заключенных, Песков заявил, что «есть правозащитные организации, … общественные организации, которые занимаются мониторингом положения дел в учреждениях ФСИН».

Напомним, осужденный на 3,5 года лишения свободы Алексей Навальный отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области. Накануне блогер объявил бессрочную голодовку, требуя, чтобы к нему немедленно допустили врача из Москвы в звании доцента.