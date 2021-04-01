Высланные из Италии двое российских дипломатов покинули Рим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два российских дипломата, объявленных в среду, 31 марта, в Италии персонами нон грата, покинули Рим.

Как передает агентство NOVA, ссылаясь на собственные источники, Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино рейсом SU2403 в четверг, 1 апреля, в 12:30 по местному времени (13:30 мск).

Напомним, в среду, 31 марта, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о передаче послу России Сергею Разову протеста итальянских властей после задержанием российского офицера, обвиняемого в шпионаже, и сообщил о выдворении двух сотрудников посольства РФ.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 30 марта, в Италии по обвинению в шпионаже в пользу России задержали двух человек, среди которых российский офицер, работающий при посольстве РФ в Риме, а также капитан итальянских Военно-морских сил.