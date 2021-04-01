Правительство Японии отменило эстафету Олимпийского огня в Осаке

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил об отмене эстафеты Олимпийского огня через японскую префектуру Осака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что эстафета Олимпийского огня не будет проходить через японскую префектуру Осака из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Reuters.

Напомним, сегодня, 1 апреля 2021 года, как сообщал сайт KP.ru, губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура призвал отказаться от проведения в городе эстафеты Олимпийского огня из-за угрозы распространения коронавируса.