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Спорт1 апреля 2021 14:53

Правительство Японии отменило эстафету Олимпийского огня в Осаке

Ранее об этом попросил губернатор префектуры из-за роста заболеваемости коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил об отмене эстафеты Олимпийского огня через японскую префектуру Осака

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что эстафета Олимпийского огня не будет проходить через японскую префектуру Осака из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Reuters.

Напомним, сегодня, 1 апреля 2021 года, как сообщал сайт KP.ru, губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура призвал отказаться от проведения в городе эстафеты Олимпийского огня из-за угрозы распространения коронавируса.