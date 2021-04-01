Москалькова рассказала о появлении "цифровых прав" у граждан

Татьяна Москалькова сообщила о появлении новых прав у человека Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе рассказала о появлении "цифровых прав" у граждан.

- Новые технологии обусловили возникновение так называемых "цифровых прав" – права на доступ к интернету, права на забвение, права на защиту от нежелательной информации, права на защиту персональных данных и другое. Внедрение цифровых технологий в различные сегменты общественной жизни формирует принципиально новую среду для повышения гарантий прав человека, современных форм их реализации. Вместе с тем развитие высоких технологий, помимо очевидных преимуществ для реализации прав человека, несет в себе и новые вызовы для них, — заявила Москалькова.

Она добавила, что сейчас важнейшей задачей является соблюдение баланса между правом человека на свободу слова в интернете и обеспечением безопасности от кибератак и манипуляцией общественным мнением.

Ранее kp.ru опубликовал ключевые тезисы доклада Татьяны Москальковой перед президентом России Владимиром Путиным о пяти годах на посту уполномоченного по правам человека в РФ. В частности, она рассказала, на что жаловались россияне за эти пять лет и какие вопросы удалось решить.