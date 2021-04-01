Детский психолог посоветовал, как поступить, если ребенок просит щенка Фото: EAST NEWS

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с желанием ребенка завести домашнего питомца. Психологи советуют не отказывать детям, но тщательно взвесить все за и против.

Наличие домашнего животного учит ребенка самостоятельно ухаживать за тем, кто сам о себе позаботиться не может.

Детский и подростковый психолог Никита Карпов советует: прежде чем отправиться в зоомагазин, стоит обсудить все условия с ребенком. Кто будет ухаживать за животным, убирать, кормить. Конечно же, будущий хозяин заверит, что возьмет все хлопоты на себя, но взрослые должны понимать: собаку вы берете в первую очередь для себя.

- Ребенок любого возраста не до конца понимает, что значит заботиться о животном, - отмечает психолог.

В любом случае, перекладывать ответственность только на ребенка – неверно.

Ставить условия и жесткие рамки в такой ситуации нечестно. Животное будет общим и каждый должен вносить свой вклад.

Но несмотря на все сложности, четвероногий друг сослужит добрую службу. Ребенок не только научится брать на себя ответственность, но и обретет в нем молчаливого приятеля, который будет безответно любить.

- Для подростка собака – это способ легитимно сбежать из дома на прогулку. Возможность побыть в одиночестве пару часов. К тому же, животные отличные слушатели, с ними можно делиться своими тяготами, что помогает переосмыслить ситуацию, избавиться от груза невысказанности, - заключил эксперт в беседе с Пятым каналом.