В России зарегистрировали уникальный препарат "КОВИД-глобулин" на основе плазмы пациентов, переболевших коронавирусом

Уникальный препарат от коронавируса начнут испытывать в московских стационарах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат "КОВИД-глобулин" на основе плазмы крови пациентов, переболевших коронавирусом. Препарат стал первым в мире средством такого типа для лечения коронавируса. Для его изготовления Москва передала 2,5 тонны биоматериала.

- Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина), - сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Препарат с антителами переболевших людей помогает организму справиться с заражением и "научить" иммунитет вырабатывать антитела самостоятельно. Исследования препарата показали безопасность и отсутствие побочных эффектов. После окончания II и III фаз клинических испытаний его будут применять при лечении средних и тяжёлых форм коронавируса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что испытания начнутся уже в апреле 2021 года.

- Таким образом, столица первой получит возможность использовать первый в мире зарегистрированный препарат иммуноглобулина, предназначенный для лечения именно новой коронавирусной инфекции, - отметила Ракова. Её слова приводит Telegram-канал московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что российская вакцина "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире.