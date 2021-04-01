Автомобиль блогера Эдварда Била, попавшего ДТП в центре Москвы, более 400 раз нарушал ПДД

Выехавший на встречку в центре Москвы автомобиль Эдварда Била 400 раз нарушал скоростной режим Фото: Скриншот с видео

С начала 2021 года на автомобиль Audi RS 6, спровоцировавший аварию в центре Москвы, было зарегистрировано 400 нарушений скоростного режима. Машина с января была снята с учёта и ездила по подложным номерам, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

- С января этого года (за три месяца) зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно, - сказано в заявлении Дептранса.

По закону новый собственник автомобиля должен либо зарегистрировать номера автомобиля на себя, либо сменить их, а старые должны списать. Однако Audi RS 6, за рулём которого был Эдвард Бил, ездил на старых номерах.

В Дептрансе также заявили, что готовят обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело.

Напомним, днём 1 апреля на улице Смоленская площадь столкнулись пять автомобилей. Водителя Фольксваген зажало в машине, её смогли извлечь спасатели. Как сообщал сайт KP.ru, женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.