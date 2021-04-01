В Египте рассказали о ходе расследования блокировки Суэцкого канала

В Египте рассказали о расследовании инцидента в Суэцком канале Фото: REUTERS

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш раскрыл детали расследования инцидента, когда контейнеровоз Ever перегородил торговую артерию.

- Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения, — цитирует Мамиша РИА Новости.

Он добавил, что расследование завершится за одну неделю, а к капитану судна не буду применяться какие-либо юридические меры. Кроме того, Мамиш сообщил, что компенсации судам, которые застряли в "пробке" из-за инцидента, выплатят страховые компании.

Ранее администрация Суэцкого канала сообщила, что ущерб от блокировки торгового пути может составить около одного миллиарда долларов. Сейчас будут вести подсчеты, и учтут все средства, которые использовали с первого дня инцидента, в том числе траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, работавших круглосуточно, рассказали в администрации.