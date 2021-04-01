Онищенко считает, что россиянам и в будущем не следует отказываться от масок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный санитарный врач РФ в разговоре с журналистами ответил на вопрос о том, когда в России можно будет снять маски совсем.

"Никогда. Это должно быть элементом нашей культуры", - отметил Геннадий Онищенко на брифинге.

Он рассказал, что маски могут помочь не только при коронавирусе, но и при сезонных заболеваниях. Врач отметил, что люди должны ответственнее относиться к себе и своему здоровью.

"Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 [вирусов] одновременно, так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней", - отметил Онищенко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что снимать маски и перчатки еще рано. Он подчеркнул, что российские ученые продвинулись в изучение инфекции и разработали вакцины, но говорить при этом о полной безопасности преждевременно.