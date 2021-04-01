Автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП

Служебный автомобиль заместителя руководителя администрации президента РФ - пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в ДТП в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Днём в среду, 31 марта, автомобиль Genesis, зарегистрированный на ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия", столкнулся с такси в районе Волгоградского проспекта. Машина закреплена за официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. Самого Пескова в машине в момент ДТП не было, об этом он сообщил агентству ТАСС.

В результате ДТП у правительственной машины было повреждено крыло, бампер и пассажирская дверь. Водитель не пострадал.

"Автотранспортный комбинат" входит в состав Управления делами президента РФ и обслуживает высшие государственные органы власти, уточнила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова. Она также отметила, что авария произошла из-за того, что второй участник не пропустил автомобиль со спецсигналами.