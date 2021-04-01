Канцлер Австрии: закупка "Спутника V" сильно ускорит вакцинацию в стране

Канцлер Австрии сообщил, что закупка вакцины "Спутник V" значительно ускорит вакцинацию в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что закупка российской вакцины от коронавирусной инфекции значительно ускорит кампанию по вакцинации граждан страны.

- Я определенно выступаю за то, чтобы мы купили эту вакцину. Переговоры о контракте - на финишной прямой. Хорошо, что со стороны России к Австрии будет предпочтительное отношение, тогда мы смогли бы в апреле получить первую вакцину. 1 млн доз "Спутника", естественно, сильно ускорит реализацию нашего плана вакцинации. Это позволит нам спасти жизни, гарантировать рабочие места, — заявил он.

Напомним, 31 марта Себастьян Курц сообщил, что Австрия уже на следующей неделе может закупить у России вакцину "Спутник V". В настоящее время стороны все еще согласовывают детали сделки, но находятся на "последних метрах" заключения договора, рассказал он. Позже посол РФ в Вене Дмитрий Любинский назвал переговоры сторон о закупке "хорошим, доверительным диалогом".