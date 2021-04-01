Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили зеленую энергетику. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили возможность сотрудничества в сфере защиты окружающей среды.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Принц также рассказал, что в Саудовской Аравии готовятся экологические инициативы, благодаря которым будет сокращен выброс парниковых газов в ближневосточном регионе.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд рассказал также, что в регионе пройдет программа озеленения территорий. В ответ на это Владимир Путин рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере.

Разговор лидеров двух стран состоялся по телефону по инициативе Саудовской Аравии.