В Google оценили влияние пандемии коронавируса на цифровизацию России

Google проанализировал влияние пандемии коронавируса на цифровизацию России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания Google совместно с Центром подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС и АНО "Центр перспективных управленческих решений" опубликовала результаты исследований о влиянии пандемии коронавируса на цифровизацию процессов в России.

Отмечается, что треть опрошенных россиян стали чаще обращаться к цифровым сервисам, а каждый пятый прошел онлайн-курсы. Также более половины российских бизнесменов сообщили, что пандемия способствовала ускорению цифровизации внутри компаний.

Кроме того, итоги исследований говорят о том, что пандемия привела к более тесному сотрудничеству государства с бизнесом в сфере IT.

- Так, аналитики консалтинговой компании AlphaBeta пришли к выводу, что цифровая трансформация может принести России до 520 млрд долларов к 2030 году, что составляет примерно 25% национального ВВП. И текущее исследование показывает, что Россия уже находится на пути к цифровой зрелости, — сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе рассказала о появлении "цифровых прав" у граждан. Это право на доступ в интернет, защиту от нежелательной информации, права на защиту персональных данных и прочее. Москалькова заявила о важности соблюдения баланса между правом человека на свободу слова в интернете и обеспечением безопасности от кибератак и манипуляцией общественным мнением.