Захарова: Россия готовит ответ на санкции Канады по Крыму

Россия готовит ответ на санкции Канады по Крыму, сказала Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа новые санкции Оттавы, введенные из-за воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

"РФ не оставит нынешний выпад Оттавы без должного ответа, он сейчас готовится", - отметила дипломат на брифинге.

Захарова отметила, что Канада "демонстрирует абсолютно болезненное упрямство" в отрицании властями североамериканской страны объективной реальности. Она подчеркнула, что Канада должна расстаться с иллюзиями, что жители Крыма, сознательно проголосовавшие за воссоединение с РФ, захотят отказаться от своего выбора. Захарова заявила, что власти Канады пытаются диктовать суверенным странам свои условия, но такое поведение подрывает репутацию самой страны.

Напомним, что на этой неделе Канада ввела новые санкции против России. В Оттаве считают, что полуостров "незаконно заселяют граждане России". Канадские власти заявили, что намерены и дальше вводить санкции против РФ.