На конкурс «Лидеры России» за сутки пришло более 18 тысяч заявок

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прием заявок на конкурс «Лидеры России» начался 31 марта, и всего за сутки желание участвовать в нем выразили более 18,5 тысяч человек.

- Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации – 18 518 – говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось, - рассказал РАПСИ генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Многие участники ждали начала регистрации, чтобы не упустить возможность подать заявку.

Запуск четвертого сезона крупнейшего в стране конкурса управленцев поддержал президент Владимир Путин во время заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», прошедшего 26 марта. По словам организаторов конкурса, заявки на участие в нем уже подали жители всех 85 регионов России. Самыми активными оказались участники в возрасте от 35 до 50 лет (58% присланных заявок), до 35 лет - 38%, старше 50 лет – 4%.

Больше всего заявок на данный момент принято от жителей регионов Центральной России (36,73% от общего числа претендентов на участие в конкурсе). Второе место по активности занял Приволжский федеральный округ (16,02%), затем Северо-Западный (12,55%), Уральский (9,46%), Сибирский (8,92%), Южный (8,63%), Дальневосточный (4,07%) и Северо-Кавказский (3,62%) федеральные округа.

Среди крупнейших городов и регионов России в первой десятке по наибольшему числу поданных заявок оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Республика Татарстан и Новосибирская область.

В этом сезоне участников конкурса «Лидеры России» ждут сразу несколько нововведений. Конкурс разделили на восемь отраслевых треков, шесть из которых запущены 31 марта. Это «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Еще два трека - «Международный» и «Студенты» - стартуют в апреле. Участники конкурса могут выбрать только один трек. Как подчеркнул Алексей Комиссаров, с этого года упор в конкурсе делается не на поиск управленцев широкого профиля, а на выявление узких специалистов - профессионалов в своей сфере, готовых преображать отрасль.

Конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Прием заявок продлится до 26 апреля 2021 года. На этом этапе участники должны заполнить анкету, снять и загрузить на сайт видеообращение. В ролике нужно рассказать о себе, своих целях и причинах, побудивших человека на участие в конкурсе.

С 29 апреля стартует дистанционный этап конкурса, который будет завершен 11 июня. На этом этапе участников ждут различные тесты и задания по выбранным специализациям. Затем, с августа по декабрь будет проведен очный этап «Лидеров России». Суперфинал конкурса пройдет в марте 2022 года: именно тогда будут объявлены имена победителей четвертого сезона.

Конкурс «Лидеры России» реализуется АНО «Россия – страна возможностей» при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Партнерами конкурса выступают крупнейшие российские компании: ОАО «РЖД», «Сбербанк», «Газпромнефть», «Ростелеком», «Россети», «Росатом», «Роскосмос», «Норильский Никель», «Ростех» и многие другие.