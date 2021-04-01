Союзроссахар опроверг заявления о перебоях в поставках сахара со стороны производителей

Производители опровергли сообщения о перебоях с поставками сахара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союзроссахар заподозрил торговые сети в стремлении создать искусственный дефицит сахара.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, газета "Известия" заявила со ссылкой на источники на рынке о приостановке поставок сахара в российские магазины. Издание также отмечает, что заводы-производители приостановили продажи товара, отказались подтверждать объёмы будущих поставок, и продолжат торги, когда правительство России подтвердит готовность предоставить компенсацию в 5 рублей за 1 килограмм сахара.

- Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения, - сказано в сообщении Союзроссахара. - Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников.

В заявлении союза также отмечается, что значительные запасы сахара есть и на предприятиях по фасовке, и в торговых сетях.

- На прошлой неделе ритейлеры представили необходимые им объемы на ближайшие месяцы, и мы видим, что обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные. Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции, - также отмечается в комментарии Союзроссахара.