Встреча двух поколений на «Музкаче»: Даня Милохин и BABA YAGA. Фото предоставлено пресс-службой BY.

Легендарный концерт «Музкач» прошел в Москве на площадке «Мосфильм». Онлайн-трансляция концерта велась на канале Music Box Russia и на каналах топовых блогеров, а взять интервью у артистов и выведать некоторые секреты шоу-бизнеса пришла самая главная BABA YAGA страны.

Бабуле не составляет труда общаться с молодежью на их языке: у нее есть свой канал на ТикТок, так что все современные тренды ей не чужды. Блогеры с большой охотой общались с Бабой Ягой на разные темы. Так, с Vita Chikovani у них вышла жаркая беседа про чистоту русской речи, а самые маленькие артисты даже научили бабушку танцевать балет.

Фото предоставлено пресс-службой BY.

На одной сцене с представителями современного поколения сказочная героиня тоже побывала: зачитала свой знаменитый рэп RUSSIAN SUPERHERO, а затем пообщалась с каналом Music Box c присущей ей непосредственностью.

- Все сейчас на битах, и BABA YAGA тоже может, - заявила бабуля. На вопрос «Был ли сегодня у вас музыкальный дебют», сказочница справедливо возмутилась: «Да ты издеваешься? Баба Яга всегда была, есть и будет. Музыка – это мое все!».

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Кого только не было на «Музкаче»: Даня Милохин, Никита Левинский, Хабиб, Nazima, Ганвест, Люся Чеботина, Катя Адушкина и многие другие – все самые популярные блогеры! И для всех бабушка принесла подарки: стильные гаджеты от BY, FORZA и спортивного бренда SilaPro. На презентации товаров можно было также познакомиться с хитами от этих брендов: современные, удобные, молодежные – идеальный выбор для блогеров всех мастей.

Фото предоставлено пресс-службой BY.

«Музкач» полностью оправдал свое название: более энергичный и яркий концерт сложно представить! За онлайн-трансляцией следили тысячи зрителей, и можно с уверенностью сказать, что вечер этот запомнился надолго: и тем, кто был на площадке «Мосфильма», и тем, кто смотрел выступления любимых артистов из дома.