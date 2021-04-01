В Одессе осквернили памятник погибшим в Донбассе силовикам Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Одессе вандалы осквернили памятник украинским силовикам, погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщило местное агентство УНИАН.

- В Одессе памятный знак погибшим воинам АТО облили фекалиями, — говорится в сообщении агентства.

Точной информации, что акт вандализма был совершен именно фекалиями нет. На опубликованном агентстве фото видно, что памятник частично чем-то залит, а рядом с ним образовалась лужа коричневого цвета.

Отмечается, что памятник расположен рядом с администрацией города, где власти планируют создать сквер современной истории Украины.

Ранее неизвестные осквернили памятник-танк Т-34, находящийся у дороги на берегу реки Нарвы. На броне боевой машины появилась оскорбительная надпись, написанная белой краской.Неравнодушные местные жители попытались своими силами очистить памятник от следов вандализма.