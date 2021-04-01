МИД Франции: отказ от вакцины "Спутник V" в ЕС был бы ошибкой

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что власти Франции не намерены отказываться от российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и ожидают, когда препарат одобрят.

- Было бы ошибкой с политической и санитарной точки зрения исключать из наших планов российскую вакцину только потому, что она из России, — заявил Бон на заседании комитета Сената по европейским делам.

Он добавил, что граждан Франции будут прививать российским препаратом, если его одобрит европейский регулятор и производство на территории стран Евросоюза будет обеспечивать ЕС достаточным количеством доз.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Себастьян Курц заявил, что закупка российской вакцины от коронавирусной инфекции значительно ускорит кампанию по вакцинации граждан страны. Москва и Вена уже вышли на "финишную прямую" заключения договора о поставках вакцины.