WSJ: Байден поручил вывести часть армии США из районов Персидского залива

Джо Байден поручил вывести часть армии США из районов Персидского залива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден поручил вывести часть американской армии и вооружений из зоны Персидского залива. В его планах — сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник, Соединенные Штаты уже вывели три батареи зенитно ракетных комплексов Patriot. Также предполагалось вывести комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD, однако власти США передумали. По оценкам журналистов, регион покинут несколько тысяч военных.

- Некоторые технические средства, в частности предназначенные для наблюдения беспилотники и противоракетные батареи, могут быть перемещены с тем, чтобы сосредоточиться на государствах, которые официальные лица считают основными соперниками на международной арене, в их числе Китай и Россия, — предположили журналисты газеты.

Ранее Джо Байден представил свой план развития инфраструктуры объемом более двух триллионов долларов, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов. Он полагает, что его план поможет создать "самую сильную, стойкую, инновационную экономику в мире", а также обеспечить "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".