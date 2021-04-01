Коронавирус у Светланы Лободы: что известно о состоянии здоровья певицы

Лобода заболела коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус у Светланы Лободы. Об этом сама певица сообщила на своей странице в социальной сети.

"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат", — написала певица в своем Instagram.

В связи с болезнью концерт певицы, запланированный в Барвихе, перенесен. Он состоится 16 апреля. Светлана отметила, что все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату.

"Вирус не щадит никого, и даже принимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших", - сетует Лобода.

Фанаты блондинки тут же принялись сочувствовать ей.

"Все будет хорошо", "Выздоравливай, Светик", "Вирус не щадит никого и это правда", "Все образуется", "Выздоравливайте и помните, что ваши поклонники всегда с вами", - посыпались множественные комментарии под постом заболевшей ковидом певицы.

Ранее о том, что заболел коронавирусной инфекцией сообщил Гоша Куценко. Артист на две недели изолировался от родных и отложил на время съемки.