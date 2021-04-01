В Москве арестовали налогового инспектора ИФНС за взятку

Хамовнический суд Москвы арестовал главного инспектора отдела ИФНС России номер 10 Мурата Мурадова, сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

- Мурадов арестован до 29 мая, — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Налогового инспектора обвиняют в получении взятки в крупном размере, но не смогли уточнить конкретную сумму. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о взятке в размере около 948 тысяч рублей.

Также в четверг, 1 апреля, главу департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского задержали по подозрению в превышении полномочий. В Минпромторге подтвердили эту информацию и сообщили, что предоставят полиции всю необходимую информацию. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники министерства должны действовать в рамках закона, поэтому Минпромторг будет сотрудничать с правоохранительными органами.