Экс-глава МИД Украины призвал разместить американские военные базы на юге страны

На Украине потребовали разместить американские военные базы на юге страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал разместить военные базы Соединенных Штатов Америки на юге страны.

По его словам, этому региону "угрожает опасность", поэтому им нужна защита.

- Батальонную группу — обязательно. Я не знаю, под Краматорском или под Мариуполем — это пусть наши военные с американцами решают. <…> А что, нам не нужно нашу береговую линию и нашу морскую границу усиливать? Нужно. А что, нам там американцы не нужны? Нужны, — заявил Климкин в эфире радио "НВ".

По его мнению, это обеспечит стране безопасность до вступления Украины в НАТО.

Ранее в Кремле прокомментировали перемещение украинских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что РФ перемещает свои войска в пределах своей территории и так, как посчитает нужным.