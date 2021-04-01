Родственника Сталина ограбили мошенники

Полиция задержала девушку, пришедшую за деньгами ветерана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родственника Иосифа Сталина, ветерана Великой отечественной войны Леонида Аллилуева, ограбили мошенники.

По словам ветерана, покушений на его сбережения было два. В первый раз злоумышленники похитили у мужчины два миллиона рублей. Второй раз наученный опытом Аллилуев вызвал полицию.

Злоумышленники под видом работников банка выяснили у ветерана всю информацию по его счетам и сняли 2 миллиона рублей, сообщает Пятый канал.

Второй раз мошенники, снова под видом работников банка, заявили ветерану, что увидели в системе попытки взлома и попросили его подготовить 3,5 миллиона рублей, которые они заберут и положат в сейф. На этот раз мужчина позвонил в полицию, которая организовала засаду для охотников за легкой наживой. Силовики задержали пришедшую за деньгами девушку.

Следователи возбудили против задержанной дело о покушении на мошенничество, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Мать Леонида Аллилуева являлась сестрой второй супруги Иосифа Сталина. Ветеран бережно хранит фотографии, на которых он запечатлен вместе с Василием и Светланой Сталиными.