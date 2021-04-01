Суд отправил в тюрьму бездетных родителей, купивших ребенка за 150 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресненский районный суд Москвы поставил точку в истории, которая тянется с 2019 года. На кону оказалась судьба маленького ребенка, которого продала родная мать.

22-летняя гражданка Киргизии поняла, что беременна в 2018 году. Она недавно приехала в Москву и еще не успела обзавестись работой, регистрацией, знакомыми. Ребенок совсем не входил в планы девушки.

Узнав о наследнике, будущий отец предпочел вернуться на родину и забыть о случайной связи, оставив девушку один на один с трудностями.

Своей бедой она поделилась на форуме для земляков. К тому моменту будущая мать была близка к отчаянию и собиралась сделать аборт.

Но от страшного шага ее отговорила бездетная пара. Муж с женой уже давно жили в России, даже смогли наладить свой маленький бизнес, для полного счастья не хватало только наследников. Их судьба никак не хотела послать супругам.

Недолго думая, пара предложили выкупить ребенка у землячки за 150 тысяч рублей. Сделку совершили после рождения мальчика, летом 2019 года.

Кроха стал жить в семье, как родной ребенок. Но спустя пару месяцев настоящая мать вдруг одумалась и потребовала вернуть ей сына.

Ответом был отказ: новые родители и думать не могли о расставании с сыночком. Тогда горе-родительница пошла в полицию. В итоге все трое оказались на скамье подсудимых за торговлю людьми.

Бездетную пару отправили в колонию общего режима на три года, а мать, продавшую ребенка, на 3,5 года. К тому же, девушка должна выплатить штраф в пользу государства в размере 100 тысяч рублей.

А вот судьба ребенка оказалась совсем незавидной. Как пояснили сайту mk.ru в суде, сразу после задержания всей троицы, мальчика отправили в Дом малютки.