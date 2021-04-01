Сенатор Джабаров назвал непорядочным заявление Борреля о высылке дипломатов из России Фото: REUTERS

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он обвинил Россию в «агрессии» после высылки дипломатов в феврале 2021 года. Такое заявление, по мнению сенатора, звучит по меньшей мере непорядочно.

Сенатор был крайне удивлен подобным высказыванием и отметил, что у человека, который меняет свою позицию, очевидно «не всё в порядке» с человеческими качествами.

- Это по меньшей мере непорядочно: об этом говорят либо сразу, либо вообще потом не вспоминают, - отметил сенатор в беседе с "Известиями".

Он напомнил, что, будучи в Москве, Боррель «лучезарно улыбался, был доволен приемом». А вернувшись в Европу и столкнувшись с русофобами, круто поменял позицию.

- Он пытается спасти свою должность, поэтому тоже стал ярым русофобом и пытается таким образом получить индульгенцию. Думаю, что никто из российских политиков не захочет с ним контактировать в ближайшее время, - заключил Владимир Джабаров.