"Адмирал Горшков" выполнил успешные противовоздушные стрельбы в Баренцевом море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Северного флота.

Фрегат поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем "Айсберг". Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль "Рассвет". Еще четыре корабля Кольской флотилии разнородных сил - малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск", базовые тральщики "Коломна" и "Ядрин" - обеспечили закрытие морского района.

В министерстве обороны сообщили, что РФ продолжит укреплять и защищать свои границы.

Раннее три российские подлодки одновременно пробили лед в Арктике. Операция Северного флота получила название «Умка-2021». Ее уникальность заключается в том, что все три субмарины всплыли в радиусе 300 метров друг от друга. Одна из них выпустила учебную торпеду. Район всплытия лодок был с воздуха перекрыт российскими истребителями Миг-31. Президент Владимир Путин отдельно отметил успех этой части учений.