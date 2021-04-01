Эксперт Финансового университета спрогнозировал срок завершения морских работ на «Северном потоке-2»

Работы на "Северном потоке-2" могут быть завершены уже к лету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков спрогнозировал, когда могут быть завершены морские работы на проекте «Северный поток -2».

По мнению эксперта, это может произойти уже в июне 2021 года. У прогноза есть все шансы сбыться. Строительство газопровода завершено на 95%. В настоящий момент протянуто 2339 км труб.

Сейчас нитки газопровода монтирует судно «Фортуна», ему осталось достроить порядка 30–40 км первой нитки. В среднем в сутки прибавляется 1 километр.

- А изначально скорость была сто-триста метров в сутки. К тому же, российский трубоукладчик «Академик Черский» тоже прибыл на точку достройки. Скорее всего, он будет тянуть вторую нитку от острова Борнхольм в сторону Германии, - отметил Юшков в беседе с «Известиями».

Этот участок пути составит приблизительно 63-70 километров. При этом «Академик Черский» способен проводить работы быстрее, чем «Фортуна». Его средняя скорость укладки — 1–1,5 км в сутки.

- Полагаю, что оба судна завершат работы в одно время – к июню, - заключил эксперт.