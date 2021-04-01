МВД возбудило уголовное дело после ДТП с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце

В крови блогера не было найдено следов алкоголя. Фото: скриншот видео.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело после ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била 1 апреля 2021 года. Дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«По предварительным данным, водитель одного из автомобилей произвел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с 4 автомашинами. В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель, которую госпитализировали в медицинское учреждение», — заявили в МВД.

В полиции отметили, что в данный момент вопрос об избрании меры пресечения блогеру решается. Виновнику аварии грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 1 апреля 2021 года автомобиль марки AUDI, за рулем которого предположительно находился блогер Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу и врезался в поток едущих машин. В массовое столкновение оказались вовлечены пять автомобилей. Одна женщина после ДТП находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ранее сообщалось, что в крови блогера не было найдено следов алкоголя.

Авария блогера произошла недалеко от места, где в прошлом году случилось ДТП с участием Михаила Ефремова.