Первоапрельский пранк: В Брюсселе полиция из водометов разогнала посетителей фейкового концерта

Полиция в Брюсселе разогнала фейковый концерт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция в Брюсселе разогнала толпу из тысяч людей, которые собрались в парке на фейковый концерт. Ложное объявление о мероприятии распространялось в соцсетях, и многие поверили в этот очевидный первоапрельский пранк.

По крайней мере один полицейский был ранен, а несколько человек из толпы арестованы в парке Буа-де-ла-Камбр на южной стороне бельгийской столицы, сообщает The Guardian.

Для разгона толпы прибыла конная полиция и водометы. Правоохранители в защитных шлемах построились в линию и двинулись на доверчивых брюссельцев. В ответ в них полетели метательные снаряды из того, что оказалось под рукой.

Днем ранее правоохранительные органы Брюсселя выпустили предупреждение о том, что публикации в соцсетях о «вечеринке» являются незаконными и что ее организаторы могут быть привлечены к ответственности.

Бельгия в прошлую субботу ввела более жесткие ограничения, направленные на сдерживание роста числа случаев заражения Covid-19. В настоящее время в стране закрыты школы, границы, ограничен доступ к крупным торговым центрам, а также выпущен запрет собираться на улице более чем по четыре человека.

Ранее в ЕС заявили о начале третьей волны коронавируса.