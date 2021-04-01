Украина получила гарантии поддержки США в случае конфликта с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Украины получило гарантии военного ведомства США о поддержке в случае конфликта с Россией. Как сообщила пресс-служба украинского ведомства, ранее состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина, в котором американская сторона предложила свою помощь.

"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины. Отмечено, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Министр обороны Украины проинформировал коллегу о ситуации в Донбассе. Таран и Остин обсудили "направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию "в игре мускулами в Донбассе". Таким образом он прокомментировал учения ВС РФ в Южном военном округе. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия предпринимает меры по обеспечению безопасности своих границ, а перемещения внутри страны российских военных никого не должно волновать.

Более того, продолжая подозревать Москву в неких "агрессивных" устремлениях, Киев сам озвучивает один враждебный сценарий наступления на Донбасс за другим. Так, глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил в Раде, что армия "морально готова" к наступлению в Донбассе и лишь ждет приказа президента Зеленского.