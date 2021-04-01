«Много чести»: Познер объяснил, почему не комментирует события в Тбилиси

Российский журналист Владимир Познер Фото: Александр ГЛУЗ

Российский журналист Владимир Познер объяснил, почему он не хочет комментировать прошедшие накануне митинги протеста в Тбилиси, вызванные его приездом в Грузию.

«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вечером в грузинской столице прошли протесты против визита Владимира Познера, который приехал в Тбилиси, чтобы отметить там свой день рождения – 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Протестующие собрались возле гостиницы, в которой остановился телеведущий с друзьями, и бросали яйца в здание, вступали в стычки с сотрудниками полиции. Сам же Владимир Познер сказал обозревателю «КП» Александру Гамову по телефону, что он находится в безопасности, здоров.

Позже стало известно, что тележурналиста и еще 31 человека в Тбилиси оштрафовали за нарушение введенных из-за коронавируса карантинных мер. В Кремле же сказали, что россиянам опасно посещать Грузию.