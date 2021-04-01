Госдеп: США стремятся к стабилизации связей с Россией

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Администрация Джозефа Байдена стремится к стабилизации отношений с Россией, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, в очередной раз напомнив о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Так официальный представитель госдепа прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что конфронтация между нашей страной и Соединенными Штатами «достигла дна». Однако, по версии Вашингтона, виновата в этом Москва.

«Мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Наличие между нами глубоких разногласий, просто пребывание отношений в том состоянии, в котором они сейчас находятся, не означает, что не будет сфер тактического совпадения интересов», - подчеркнул Прайс.

Он также подчеркнул, что Договор СНВ-3 был продлен «не потому, что это отвечает интересам России, а потому что это в наших интересах».

«Когда есть сферы потенциального сотрудничества, сферы, отвечающие национальным интересам Америки, мы будем в них взаимодействовать. Однако это не меняет фона, на котором разворачивается данная деятельность», - приводит слова Неда Прайса ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США и России есть общие интересы и сферы, в которых вполне возможно сотрудничество двух стран, однако это не помешает Вашингтону и его союзникам противостоять приписываемой Москве «агрессии».