В резиденцию Макрона пытался прорваться мужчина с «коктейлем Молотова»

В резиденцию президента Франции пытался прорваться мужчина с импровизированным коктейлем Молотова Фото: REUTERS

В резиденцию президента Франции пытался проникнуть мужчина с импровизированным «коктейлем Молотова»: нарушитель держал в руке бутылку с торчащим из нее зажженным куском ткани. Его заметили, когда он перелезал через ограду Елисейского дворца, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах Парижа.

По данным собеседников издания, вместе с нарушителем охрана задержала еще двух человек, которые снимали происходящее на видео. Вся троица помещена под стражу, полиция подозревает их в «попытке насилия с применением оружия».

Газета отмечает, что предварительный анализ жидкости из бутылки показал, что она не опасна. Сам же нарушитель заявил полицейским, что он художник. По словам мужчины, он никому не хотел причинить вреда. Правда, мотивы этой «акции» пока непонятны. Зачем «художник» пытался прорваться на территорию Елисейского дворца с горящей бутылкой, выясняют следователи.