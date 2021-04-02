Главный инфекционист США: Штатам не нужна вакцина AstraZeneca

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что Соединенные Штаты могут обойтись без вакцины против коронавируса, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca.

По мнению главного американского инфекциониста, в стране достаточно других препаратов для профилактики заболевания COVID-19, передает агентство Reuters.

«Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения AstraZeneca», - приводит издание слова Энтони Фаучи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине марта сообщалось, что США могут одобрить применение этой вакцины уже через месяц, если американские эксперты придут к выводу, что препарат безопасен и эффективен. На сегодняшний американцев прививают против COVID-19 тремя вакцинами компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

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