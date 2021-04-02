Вице-премьер России Юрий Борисов встретился с президентом Кубы

Вице-премьер России Юрий Борисов и его кубинский коллега Рикардо Кабрисас Фото: REUTERS

Вице-премьер России Юрий Борисов, который сейчас находится с визитом в Гаване, провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество двух стран. Об этом сообщили в аппарате заместителя главы российского правительства.

«Состоялась встреча Юрия Борисова с президентом Кубы. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества», - цитирует сообщение пресс-службы зампреда правительства России ТАСС.

Встреча с лидером Острова Свободы прошла в четверг, 1 апреля, а за день до этого Юрий Борисов провел переговоры со своим кубинским коллегой Рикардо Кабрисасом.

Отмечается, что вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса прибыл с визитом в Гавану, чтобы принять участие в работе российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.