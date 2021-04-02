В Британии выявили 30 случаев тромбоза после AstraZeneca

Британский регулятор сообщил о 30 случаях тромбоза после применения вакцины AstraZeneca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За все время применения вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в Соединенном Королевстве было зафиксировано 30 случаев выявления тромбоза после прививки этим препаратом, сообщило Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании на своем сайте.

«В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до указанной выше даты в стране было введено около 18,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca, случаев выявления тромбоза у британцев после препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech, не зафиксировано.

«Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски», - цитирует текст заявления британского регулятора ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, многие европейские страны, в том числе Германия, Франция, Дания, Норвегия, Исландия, Италия и другие отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за сообщений о случаях смерти привившихся пациентов и выявления тромбов. Связь с прививкой выясняется, проводится расследование. Между тем, представители компании утверждают, что их вакцина совершенно безопасна.

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