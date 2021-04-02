Победитель новогодней лотереи в Бразилии не забрал выигрыш – 28,5 миллиона долларов

Обладатель лотерейного билета должен был прийти за выигрышем в местное отделение отделение бразильского банка Caixa Economica Federal Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный житель бразильского города Сан-Паулу выиграл в новогодней лотерее госбанка Caixa Economica Federal огромную сумму – 28,5 миллиона долларов, однако обладатель выигрышного билета свои деньги не забрал не сих пор, а 1 апреля истек срок, когда он мог это сделать, передает телеканал Globo.

Отмечается, что это самая крупная сумма, «подаренная» государству победителями лотерей в Бразилии. По правилам розыгрыша, если человек, которому повезло угадать все шесть цифр, в течение 90 дней не обратится в отделение банка за призом, деньги направляются в Фонд финансирования высшего образования.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, как американка дважды сорвала джек-пот в лотерее благодаря одним и тем же числам. А еще «КП» рассказывала об итальянце, которому повезло гораздо меньше: он выиграл 25 тысяч евро, но потерял выигрышный билет. Правда, не теряет надежду его отыскать.

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По правилам лотереи забрать выигранные деньги возможно в течение 195 дней после публикации соответствующего тиража (подробности).