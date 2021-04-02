Последние новости на утро 2 апреля 2021: Nord Stream 2 заявил об активности иностранных судов в зоне прокладки «Северного потока – 2»

«КП» – о последних новостях на утро 2 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 3 апреля 2021 года. Накануне компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 сообщила о повышенной активности иностранных военных кораблей и авиации в зоне строительства трубопровода.

В частности, сообщалось, что вокруг баржи «Фортуна» в Балтийском море маневрировал боевой корабль ВМС Польши, а над судном неоднократно пролетал польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi. Позже в Варшаве заявили, что польские Вооруженные силы не участвуют в провокациях в зоне прокладки российского газопровода.

Минобороны Украины заявило, что Киев получил гарантии военного ведомства США о поддержке в случае конфликта с Россией. Как сообщила пресс-служба украинского ведомства, ранее состоялся телефонный разговор украинского министра обороны Андрея Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором американская сторона предложила свою помощь.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в честь дня рождения Николая Васильевича Гоголя, которому 1 апреля исполнилось бы 112 лет, заявил, что на самом деле автор «Мертвых душ» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – «украинский писатель», а Россия его «присвоила».

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