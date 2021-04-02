Минобороны утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика

Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, известного также под названием Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Бомбардировщик разрабатывает ПАО "Туполев". Главными целями создатели называют снижение заметности самолёта и дальнобойное вооружение.

Источник агентства РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Минобороны утвердило окончательный технический облик ПАК ДА после нескольких испытаний макетов самолёта на радиолокационную заметность и после проверок аэродинамических качеств макетов самолёта в ЦАГИ. Собеседник агентства также рассказал, что опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, и сейчас строят несколько опытных образцов перспективного бомбардировщика.