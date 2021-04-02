Франция надеется на возобновление дискуссий в Нормандском формате в ближайшие недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж рассчитывает на возобновление дискуссий в рамках Нормандского формата (Германия, Франция, Россия, Украина) в ближайшие недели. Такое заявление сделал госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

По его словам, очередная встреча в Нормандском формате не будет «эскалацией ситуации» на Донбассе.

«Мы остаемся бдительными. Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели», - заявил госсекретарь при МИД Франции в эфире телеканала BFM.

Напомним, ранее появилась информация, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах «нормандской четверки», предложил коллегам по формату изменить принцип организации переговоров. Он отмтеил, что ненадлежащая организация встреч может снижать их эффективность, а также предложил зафиксировать обязательство Киева предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей.