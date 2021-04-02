Юрист назвал главные ошибки при продажи недвижимости Фото: Евгения ГУСЕВА

Гендиректор юридической компании «Достигация» Артем Баранов назвал главные ошибки россиян при продаже недвижимости. По словам юриста, в данном вопросе важно следовать всем рекомендациям и обходить опасные моменты, в противном случае можно остаться и без денег и без имущества.

А первую очередь, не стоит соглашаться на каике-либо рассрочки при оплате. Деньги должны поступать разом, сразу после перехода права собственности.

- При этом кредитные обязательства самого покупателя при этом вас никак не касаются, — подчеркнул Баранов в беседе с NEWS.ru.

Убедитесь, что деньги действительно имеются. Гарантом их получения станет банковская ячейка. Там средства смогут находиться до завершения сделки.

- Для получения денег продавец должен предъявить выписку ЕГРН, где значится Ф. И. О. нового собственника (или дополнительные документы по вашей договоренности с покупателем), - говорит эксперт.

При таком формате расчетов каждая сторона чувствует себя в безопасности: покупатель получает недвижимость, а продавец избавлен от рисков.

Еще одна похожая схема – использование аккредитива. Продавец получает подтверждение, что деньги размещены на счету в банке и заморожены. Для получения средств достаточно предъявить банку документы о переходе права собственности.

- Перед сделкой будет не лишним убедиться, что покупатель чист перед законом с экономической точки зрения. Что в отношении него нет возбужденных исполнительных производств с миллионными суммами к взысканию, и он не находится в стадии банкротства. Сделки, совершенные человеком в предбанкротном состоянии, могут быть признаны в дальнейшем недействительными судом, даже с учетом того, что будущий банкрот не отчуждал имущество, а наоборот, приобретал, — заключил Баранов.

Не менее важный момент – убедиться в согласии второй половинки покупателя на сделку. В таком случае удастся избежать нежелательного оспаривания сделки, совершенной без согласия супруга.