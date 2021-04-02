ЦБ отозвал лицензии у Геобанка и Майкопбанка

ЦБ отозвал лицензии у трёх банков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк со 2 апреля 2021 года отозвал лицензию у коммерческого банка "Геобанк", расположенного в Москве, и у АО "Майкопбанк", расположенного в Майкопе. Кроме того, Банк России отозвал лицензию у московской расчетной небанковской кредитной организации "РИБ".

Геобанк занимает по величине активов 354-е место в банковской системе России, а Майкопбанк находился на 321-м месте.

В сообщении на сайте ЦБ сказано, что Геобанк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а затем полностью утратил собственные средства. Регулятор применял в отношении банка разные санкции, вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. В ЦБ сообщили, что Геобанк работал в помещениях, арендованных на основании договоров, которые учитывали на балансе с нарушениями, и несвоевременно отражали расходы в бухгалтерском учёте.

В отношении РНКО "РИБ" ЦБ принял такое решение из-за нарушений федеральных законов и нарушений требований нормативных актов Банка России в области "отмывания" доходов, которые получили преступным путём.