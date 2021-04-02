Хирург из Благовещенска рассказал, как провел операцию, пока в больнице полыхал пожар

В Благовещенске хирурги провели операцию в горящей больнице Фото: Наталья АРТЯКОВА

Врачи больницы в Благовещенске рассказали, как им пришлось проводить операцию на открытом сердце одному из пациентов, когда в здании вовсю полыхал пожар. Медики отметили, что во время ЧП в операционных было два человека, но одного из них удалось оперативно эвакуировать в соседнюю больницу. А вот второму спасать жизнь пришлось в экстремальных условиях.

Как пояснил заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов, эвакуация второго пациента оказалась невозможна из-за сложности операции, которая ему требовалась.

«Деваться некуда. Человека надо было спасти. Сделали все на высшем уровне. Операция аортокоронарного шунтирования искусственного кровообращения. Выполнена полностью», — цитирует врача Пятый канал.

Напомним, крыша кардиохирургического центра в Благовещенске вспыхнула утром в пятницу, 2 апреля. Оперативно прибывшие на место пожара спецслужбы смогли благополучно вывести из здания 70 человек и спасти дорогостоящее медицинское оборудование.