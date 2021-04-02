Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов Фото: Иван ВИСЛОВ

Сообщения о подорожании авиабилетов не соответствует действительности. Такое заявление сделали в Министерстве транспорта, отметив, что по ряду направлений стоимость авиабилетов даже снизилась.

Как заявили в министерстве, заявление, которое было представлено рядом агрегаторов о якобы повышении стоимости на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основаны на данных всего рынка, поэтому не могут расцениваться как реальное положение дел.

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка ... Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», - приводит РИА Новости заявление в пресс-службы ведомства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов сообщила, что стоимость авиабилетов в некоторые российские города с вылетом в апреле - июне выросли примерно на 15-120 процентов по сравнению с 2019 годом.