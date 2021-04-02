Синоптик: В Москве до середины апреля может идти мокрый снег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На календаре второй весенний месяц, а настоящего тепла в Москве пока нет. Утром 2 апреля и вовсе многие приметили легкий снежный покров на земле. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что для данного времени года – это нормальное явление и удивляться снежным осадкам не стоит.

Москвичи еще увидят снег, дождь и снег с дождем. В пятницу, 3 апреля, будет мелкая морось. Но за счет плюсовой температуры, весь выпавший снег растает.

На выходных, 4 и 5 апреля, тоже ожидаются осадки. В ночные часы будет -1…, а местами до -3 мороза. Местами возможно образование гололедицы. Зато днем воздух прогреется до +6…+7 °С.

- К воскресенью температура чуть повысится, в самом начале следующей рабочей недели тоже будут сохраняться положительные значения. Но в первой декаде апреля еще возможны осадки в виде мокрого снега вперемешку с дождем. То есть практически до середины месяца еще может подсыпать снежка и мокрого снега, - отметила синоптик в беседе с RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей страны весной и летом текущего года. В весенние и летние месяцы будет около и выше нормы. А вегетационный сезон продлится с апреля по сентябрь, сообщает ФАН.