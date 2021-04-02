Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал Miami Open

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира Miami Open Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский теннисист Андрей Рублёв победил американца Себастьяна Корду в теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Miami Open. Игра завершилась со счётом 7:5, 7:6 (9:7) в пользу российского спортсмена.

Рублёв впервые вышел в полуфинал турнира серии Masters. Его следующая игра с польским теннисистом Хубертом Гуркачем пройдёт в рамках турнира, призовой фонд которого составляет 4,3 миллиона долларов.

Андрею Рублёву 23 года. За свою карьеру Рублёв четыре раза дошёл до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. В рейтинге ATP он занимает восьмое место. 20-летний Себастьян Корда занимает 87-е место в рейтинге теннисистов.