Центр Гамалеи начинает испытания капель для носа от коронавируса

Начинаются доклинические испытания назальной вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, уточнив, что на данный препарат был получен патент.

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», - приводит РИА Новости слова директора центра Гамалеи.

Напомним, накануне Гинцбург рассказал, что центр Гамалеи завершит пострегистрационные исследования «Спутника V» в июне текущего года. После этого отчет о прошедших испытаниях будет передан экспертам Министерства здравоохранения, которые должны будут принять решение о постоянной регистрации данного препарата. Кроме того, ведомство прорабатывает вопрос о подключении к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» подростков старше 14 лет.